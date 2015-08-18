За час АТО для армії відремонтовано 29 тисяч одиниць озброєння і військової техніки

Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов.

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"Від початку проведення антитерористичної операції для Збройних сил України відновлено та відремонтовано близько 29 тис. озброєння та військової техніки", - зазначив він.

"За минулий тиждень ремонтно-відновлювальні бригади Збройних сил України та спеціальні бригади бойових підприємств повернули для виконання бойових завдань у районі антитерористичної операції 389 одиниць озброєння та військової техніки", - сказав Владислав Селезньов.

Крім того, повідомив він, військові ремонтно-відновлювальні бригади повернули до роботи 217 одиниць автомобільної техніки, державні підприємства відремонтували 10 танків Т-64.