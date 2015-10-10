У прес-центрі АТО спростували інформацію про обстріл українськими військовими Донецька

Про це прес-центр штабу АТО повідомляє в Facebook.

«Звинувачення бойовиків про нібито танковий обстріл Донецька є відвертою брехнею», - заявляють у штабі.

Українські військові стверджують, що бойовики такими повідомленнями намагаються приховати свої дії, які порушують режим припинення вогню.

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«Сьогодні близько 13.00 бойовики відкрили вогонь зі стрілецької зброї в напрямку опорного пункту в районі селища Бердянське, що на Маріупольському напрямку», - інформує прес-центр.

Про жертви в результаті цього інциденту в штабі АТО не повідомляють.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ поширили заяву бойовиків так званої «ДНР», що в результаті обстрілу Київського району Донецька 10 жовтня загинула одна людина. Ще один був поранений.