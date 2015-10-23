В ОБСЄ підтвердили загибель українського військового на блокпосту бойовиків "ЛНР"

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу заступник керівника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг.

«20 жовтня на контрольованому «ЛНР» блокпосту поблизу Голубинське СММ побачила те, про що звітували українські Збройні сили. Один з українських військових був вбитий у цій зоні 19 жовтня», - сказав він.

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Також, за словами Хуга, «ми спостерігали, якої шкоди було завдано блокпосту. Була дана оцінка, що це спричинено вогнем з вогнепальної зброї. Ми також побачили на цьому блокпосту тіло українського солдата. Ми допомогли перевезти тіло загиблого на зону, яка контролюється урядом України».