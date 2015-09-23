Бойовики погрожували застрелити спостерігачів ОБСЄ на блокпосту та "провели" їх пострілами у повітря

Спеціальна моніториногова місія Організації з безпеки та співробітництва у Європі заявляє, що бойовики погрожували застрелити спостерігачів на блокпосту у Донецькій області.

Про це йдеться у звіті місії за 22 вересня, опублікованому сьогодні.

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Бойовики відмовили інструкторам ОБСЄ прослідувати далі.

"Члени "ДНР" на блокпосту поблизу підконтрольного їм села Зайченко (26 км на північний схід від Маріуполя) направили зброю на спостерігачів СММ та погрожували їх застрелити", - сказано у повідомленні.

Коли спостерігачі покидали місце даного інциденту, один з бойовиків "ДНР" зробив постріли у повітря.