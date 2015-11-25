Муженко заборонив військовим з опівночі 25 листопада відкривати вогонь

Про це повідомив сьогодні на брифінгу керівник української сторони у Спільному центрі з контролю та координації (СЦКК) генерал-майор Борис Кременецький, йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО у соцмережі.

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Борис Кременецький заявив, що бойовики незаконних збройних формувань продовжують порушувати режим припинення вогню. Вони здійснюють прицільні та провокативні обстріли позицій сил АТО зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів, тим самим намагаючись спровокувати військовослужбовців ЗСУ на відкриття вогню у відповідь і порушення Мінських угод.

"Незважаючи на це, на підтвердження безумовних прагнень України до мирного врегулювання ситуації на Донбасі, начальник Генерального штабу - головнокомандувач ЗСУ видав розпорядження, згідно з яким з 00 годин 25 листопада військовослужбовцям ЗСУ заборонено відкривати вогонь", - зазначається в повідомленні.

Про це українська сторона СЦКК поінформувала представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та російську сторону центру.

Крім того, повідомляється, що чергова зміна СЦКК за минулу добу здійснила 6 спроб припинення вогню, "і всі вони дали позитивний результат".

Також наголошувалося на активізації використання незаконними збройними формуваннями диверсійно-розвідувальних груп з метою дестабілізації ситуації.

Також повідомлялося, що СЦКК продовжує координувати проведення ремонтно-відновлювальних робіт в регіоні. На сьогодні заплановано проведення робіт на 7 об’єктах, але у зв’язку з обстрілами з боку бойовиків роботи на 5 об’єктах призупинені.

Керівник групи наголосив, що в української сторони СЦКК викликає стурбованість інформація про систематичне виявлення поблизу лінії зіткнення озброєння та військової техніки бойовиків, які відповідно до Мінських домовленостей мали бути відведені на визначені відстані. "Так, за минулу добу, 24 листопада, спостерігачами СЦКК зафіксовано два випадки застосування проти ЗСУ 82-міліметрових мінометів та один випадок застосування 120-міліметрових мінометів", - зазначається в повідомленні.