ОБСЄ не підтверджує відведення озброєння калібром до 100 мм обома сторонами – Хуг

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг сьогодні на брифінгу в Києві.

«Щодо відведення зброї меншого калібру – танків, артилерії до 100-мм. На цьому тижні обидві сторони оголосили про завершення фінального етапу відведення такого озброєння. Це вітається, але це не є кінцем цього процесу, підтвердження цього відведення – процес, що продовжується, він постійний і його повністю має здійснювати СММ ОБСЄ», - зазначив він.

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«Ті озброєння, які раніше були зареєстровані або ті, які зазначені в переліках, поки що ми бачимо, що їх немає в жодних відведених місцях», - додав заступник голови місії, зауваживши, що це озброєння використовується під час обстрілів.

Раніше УНІАН повідомляв, що заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг закликає сторони конфлікту на Донбасі відвести важке озброєння від лінії зіткнення. За його словами, кількість вибухів, які фіксує місія ОБСЄ, свідчить про те, що не всю зброю було відведено від лінії розмежування. Заступник голови місії зазначив, що сторони повинні надати можливість спостерігачам виконувати свою роботу з верифікації відведення озброєнь.