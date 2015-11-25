В зоні АТО обстріляли Мар'їнку: поранені двоє місцевих жителів

Сьогодні вдень у ході стрілецької обстрілу околиць Мар'їнки у своєму дворі поранений молодий чоловік 1989 року народження та чоловік 1960. Про це повідомляє прессс-лужба МВС у Донецькій області.

Читайте такожМуженко заборонив військовим з опівночі 25 листопада відкривати вогонь

Зазначається, що один мирний житель отримав вогнепальне поранення в живіт, інший - дотичне поранення спини. Обидва зараз госпіталізовані. Інформації про інших постраждалих на даний момент немає.

За даними фактами Мар'їнське відділення Волноваського відділу поліції відкрило кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 "Терористичний акт" КК кодексу України.

Як повідомлялося раніше, за минулу добу в зоні АТО в результаті активних бойових дій загинув один український військовий, ще вісім отримали поранення.