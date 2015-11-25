Бойовики протягом дня 23 рази обстрілювали позиції сил АТО – штаб

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

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"Сьогодні протягом дня у зоні проведення антитерористичної операції терористи традиційно зосередили обстріли на Донецькому напрямку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї загарбники вели вогонь по Новгородському, Мар’їнці, Пісках, Опитному, Красногорівці та Верхньоторецькому.

"Всього 23 обстріли, із яких два – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – відбулися на Артемівському напрямку по Луганському", - повідомляють у штабі.

Як повідомлялося раніше, сьогодні вдень при обстрілі Мар’їнки було поранено двох мирних жителів.