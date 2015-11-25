Бойовики обстрілюють Горлівку з РЗСО – штаб АТО

У середу ввечері бойовики обстрілюють Горлівку на Донеччині. Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

Читайте такожВійськові мають право відкривати вогонь у відповідь в разі загрози життю і здоров’ю – Генштаб

"У ці хвилини терористи ведуть вогонь зі Спартака у напрямку Горлівки з реактивних систем залпового вогню. Вже випущено 20 снарядів. В такий спосіб бойовики знову намагаються дискредитувати ЗС України", - йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що Спартак тимчасово знаходиться під контролем терористів. У штабі АТО сьогодні повідомили про 23 обстріли українських позицій протягом дня.