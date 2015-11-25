Бойовики обстрілюють Горлівку з РЗСО – штаб АТО
21:38, 25 листопада 2015Війна
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Провокативний обстріл ведуть зі Спартака.
Бойовики обстрілюють Горлівку з РЗСО / news24.in.ua
У середу ввечері бойовики обстрілюють Горлівку на Донеччині. Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.
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"У ці хвилини терористи ведуть вогонь зі Спартака у напрямку Горлівки з реактивних систем залпового вогню. Вже випущено 20 снарядів. В такий спосіб бойовики знову намагаються дискредитувати ЗС України", - йдеться у повідомленні.
Відзначимо, що Спартак тимчасово знаходиться під контролем терористів. У штабі АТО сьогодні повідомили про 23 обстріли українських позицій протягом дня.
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