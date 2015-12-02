Терористи продовжують вести провокаційні та прицільні обстріли військових
19:29, 02 грудня 2015Війна
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З ранку до вечора терористи продовжували вести провокаційні і прицільні обстріли позицій українських військових на Донецькому та Артемівському напрямках.
REUTERS
Про це прес-центр штабу АТО повідомляє на своїй сторінці у Facebook.
«З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бандити вели вогонь по Пісках, Зайцевому та Майорську.
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З цих же видів зброї, а також озброєння БМП загарбники вели прицільний вогонь по наших позиціях у Зайцевому», - йдеться у повідомленні.
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