Терористи продовжують вести провокаційні та прицільні обстріли військових

Про це прес-центр штабу АТО повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

«З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бандити вели вогонь по Пісках, Зайцевому та Майорську.

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З цих же видів зброї, а також озброєння БМП загарбники вели прицільний вогонь по наших позиціях у Зайцевому», - йдеться у повідомленні.