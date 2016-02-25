Україна пропонує залучити до розмінування на Донбасі експертів міжнародної гуманітарної організації – Оліфер

01:43, 25 лютого 2016
Війна
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Україна пропонує, щоб питаннями розмінування у так званій «сірій зоні» на Донбасі зайнялися експерти однієї з міжнародних гуманітарних організацій.

facebook.com/Стас Кухарчук

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар представника України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леоніда Кучми Дарка Оліфер після закінчення засідання групи.

«Постійні обстріли не дозволяють фахівцям повноцінно працювати над розмінуванням. Україна пропонує, щоб питаннями розмінування в т. зв. «сірій зоні» зайнялися експерти однієї з міжнародних гуманітарних організацій, а саме - взяли на себе маркування замінованих ділянок», - написала вона.

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У свою чергу спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік заявив, що всі сторони дали згоду на надання доступу Міжнародному комітету Червоного Хреста на територію між блокпостами для позначення й огородження мінних полів, повідомляє білоруське інформагентство БЕЛТА.

Як повідомляв УНІАН, спеціальний представник ОБСЄ Мартін Сайдик раніше заявив, що розмінування територій на Донбасі має завершитися до 21 березня.

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