Україна пропонує залучити до розмінування на Донбасі експертів міжнародної гуманітарної організації – Оліфер

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар представника України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леоніда Кучми Дарка Оліфер після закінчення засідання групи.

«Постійні обстріли не дозволяють фахівцям повноцінно працювати над розмінуванням. Україна пропонує, щоб питаннями розмінування в т. зв. «сірій зоні» зайнялися експерти однієї з міжнародних гуманітарних організацій, а саме - взяли на себе маркування замінованих ділянок», - написала вона.

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У свою чергу спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік заявив, що всі сторони дали згоду на надання доступу Міжнародному комітету Червоного Хреста на територію між блокпостами для позначення й огородження мінних полів, повідомляє білоруське інформагентство БЕЛТА.

Як повідомляв УНІАН, спеціальний представник ОБСЄ Мартін Сайдик раніше заявив, що розмінування територій на Донбасі має завершитися до 21 березня.