З початку доби на Донбасі бойовики 14 разів обстріляли позиції українських бійців

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Зазначається, що опівночі з гранатометів різних систем та кулеметів великого калібру ворог вів вогонь неподалік Станиці Луганської.

Читайте такожЗ'явилося відео, як українські військові відповіли з гранатомета на обстріли бойовиків у промзоні Авдіївки

Із забороненої Мінськими домовленостями зброї – мінометів калібру 120 мм - російські найманці намагались влучити по позиціям українських бійців поблизу Павлополя та Новоселівки Другої.

82 мм міномети бойовики використовували в районі Опитного та тричі з початку доби вели вогонь по захисниках Авдіївки зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та автоматичних гранатометів.

Поблизу Світлодарська та Луганського ворог обстріляв позиції ЗСУ зі стрілецької зброї та гранатометів різних систем.

Снайперський обстріл зафіксовано в районі Авдіївки.

«В окремих випадках українські бійці відкривали вогонь у відповідь», - зазначається в повідомленні.