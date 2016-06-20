У розвідці Канади вважають, що Росія розв'яже нову війну - негібридну

Такого висновку дійшли експерти розвідувального управління Канади CSIS, передає DT.UA з посиланням на Gazeta Wyborcza.

На 104 сторінках свого звіту вони проаналізували останні зміни у внутрішній і зовнішній політиці Росії. Таким чином, автори звіту дійшли висновку, що позиція президента Володимира Путіна залишається непохитною, тому він, швидше за все, буде і далі проводити свою експансійну політику, намагаючись розширити свій вплив за кордоном.

При цьому канадські експерти переконані, що відкриття нового фронту у гібридній війні, яку Росія розв'язала проти України в Криму та Донбасі, малоймовірне.

У CSIS вважають, що Москва відкриє новий військовий фронт і не буде приховувати свою причетність або уникати відповідальності, як це було у випадку з Україною.

Тим часом, у Європі голосно звучать голоси, які закликають не протистояти агресивному Росії, а спробувати її задобрити. Канада разом із союзниками збирається відправити до Східної Європи своїх солдатів заради стримування російської агресії. А тим часом, НАТО розгорнуло наймасштабніші навчання в регіоні з часів закінчення холодної війни.

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І все це розкритикував міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр, який заявив про неприпустимість "брязкання зброєю" перед Росією. Натомість він пропонує НАТО продовжують скорочувати озброєння і шукати діалогу з Москвою, щоб налагодити співпрацю.

Водночас у звіті CSIS йдеться, що Росія не захоче співпрацювати з Європою і Північною Америкою. Також канадські експерти зазначають, що санкції, які діють проти Росії вже два роки, не вплинули на російську політику щодо Заходу.

Раніше представник України в тристоронній контактній групі в Мінську Євген Марчук заявив, що російські військові зазнають величезних втрат, якщо підуть на операцію щодо захоплення "коридору" в окупований Крим.