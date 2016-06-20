Представник України у контактній групі пояснив, чому Росія не зможе пробити "коридор" до Криму (відео)

Про це в інтерв'ю Громадському заявив представник України в Тристоронній контактній групі в Мінську Євген Марчук.

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"Кажуть, що Росія буде пробивати коридор на Крим. Вже не проб'є. Ми вже зробили стільки і такого, що вже не проб'є, або покладе там півмільйона солдатів", - запевнив він.

Раніше перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Михайло Коваль заявляв, що російські війська готуються до відновлення активних наступальних дій на сході України.

"Російські війська готуються до відновлення активних наступальних дій з метою виходу на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей, а також пробивання сухопутного коридору в Крим", - наголосив Коваль.