До Харкова привезли майже 30 поранених та хворих бійців із зони АТО

Як передає Depo.Харків, про це повідомляють волонтери громадської організації "Сестра милосердя АТО/Харків", котрі опікуються бійцями у шпиталі.

Зокрема, 16 бійців були доставлені до медзакладу протягом вихідних, ще 11 військових привезли вчора, 21 червня. Серед госпіталізованих один знаходиться у важкому стані – його контузило, а також він отримав поранення руки, ноги та голови. Наразі чоловік перебуває в реанімації.

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Крім того, волонтери зазначили, що наразі серед потреб залишаються засоби від комарів, питна вода, вентилятори, кондиціонери, футболки, засоби особистої гігієни.