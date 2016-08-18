У бойовиків знову помічено вогнеметні системи "Буратіно" - Тимчук

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив координатор групи «Інформаційний спротив», народний депутат Дмитро Тимчук.

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«На території Ясинівського коксохімзаводу (Макіївка) за останні 2 доби бойовики сконцентрували значну кількість (до 30 одиниць) бойових машин: ББМ, танки, САУ, також ідентифіковано кілька одиниць важких вогнеметних систем залпового вогню ТОС-1 «Буратіно», - написав він.

Як стверджує Тимчук, до Дебальцевого та Ясинуватої прибуло кілька вагонів (до 10 у кожному випадку) з боєприпасами та запчастинами для бронетехніки.

«Із Краснодона в район Луганська, Стаханова терористи перекидають перекатом бронетехніку, в основному БМП-1,2 і МТ-ЛБ (перекидання здійснюється невеликими партіями по 3-4 машини). По Бахмутській трасі бойовики перекинули 5 паливозаправників», - йдеться в повідомленні.

Крім того, в районі Слов'яносербська бойовики обладнують нові опорні пункти.

За інформацією Тимчука, в Тельмановому на території колишнього підприємства «Сільгосптехніка» базується підрозділ військовослужбовців збройних сил РФ чисельністю близько 120 осіб та 15 одиниць техніки.

Як повідомляв УНІАН, радянська важка вогнеметна система залпового вогню ТОС-1 «Буратіно» та її сучасна російська модифікація ТОС-1А «Солнцепьок» призначена для обстрілу цілей некерованими реактивними снарядами із запальною або термобаричною (об'ємного вибуху) боєголовкою.

Раніше в прес-центрі штабу АТО повідомляли, що РФ використовує Донбас як полігон для випробування своїх новітніх зразків зброї.

У жовтні 2015 року Велика Британія попросила Росію пояснити, як на Донбасі з'явилися артустановки «Буратіно».