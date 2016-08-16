Боєприпаси, танки, БТРи: розвідка розповіла про нову партію військової техніки РФ на Донбасі

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України на своїй сторінці у Facebook, інформуючи про обстановку у зоні проведення антитерористичної операції станом на 16 серпня.

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«Зафіксовано чергові факти постачання залізничним транспортом з території РФ озброєння та військової техніки, боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів до наступних населених пунктів: Дебальцеве – 22 вагони з боєприпасами, чотири цистерни з паливно-мастильними матеріалами (200 тонн); Іловайськ – два танки Т-64, шість БТР-80, два вантажні автомобілі “Урал”», - зазначили в управлінні розвідки.

Також повідомляється, що українською стороною надана інформація представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ про наявність мінометів, танків, артилерійських систем калібром понад 100 мм та 122-мм РСЗВ “Град” у районах н.п.Комісарівка, Горлівка, Саханка та Кутейникове.

Крім того, противник продовжує ведення розвідки сил АТО, зокрема, зафіксовано застосування чотирьох безпілотних літальних апаратів у зонах відповідальності оперативно-тактичного угрупування (ОТУ) “Донецьк” та ОТУ “Маріуполь”.

Також на західній околиці Горлівки підтверджено перебування двох комплексів радіолокаційної розвідки “Зоопарк-1”.

«До передових позицій 4 омсбр у районі н.п.Сокільники переміщено підрозділ зі складу окремого розвідувального батальйону(Луганськ) 2 АК ЗС РФ», - інформує управління розвідки.