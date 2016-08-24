Окупанти псують свято: біля Авдіївки працюють танки, а на Луганщині в хід пішла 152-міліметрова артилерія

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу антитерористичної операції станом на 18:00.

Так, на Донецькому напрямку супротивник з опівночі стріляв з артустановок калібру 122 міліметри по Троїцькому та Луганському.

«Авдіївка, Світлодарськ та Невельське потерпали від мінометних обстрілів, в тому числі із забороненого 120-міліметрового калібру. В районі Авдіївки зафіксовано понад три десятки пострілів з ворожих танків», - додали у штабі.

На Маріупольському напрямку ворог також застосував важку артилерію, випустивши близько 120 снарядів по Широкиному.

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По позиціях Збройних сил України у Новогригорівці, Широкиному та Старогнатівці противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру, 82-й калібр застосував по Мар’їнці та Красногорівці, гранатомети - у Водяному, а в Новотроїцькому відкрив снайперський вогонь.

На Луганщині сьогодні противник з важкої артилерії калібру 152 міліметри випустив 50 снарядів по укріпленнях біля Калинового та Попасної, по Новозванівці, Жолобку та Новотошківському, ще півтора десятки калібру 122 міліметри застосував по Кримському.

Крім того, зазначається, що неспокійно було і в Новоолександрівці, де ворог неодноразово відкривав вогонь з гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької, у тому числі снайперської, зброї.

В Золотому вогонь вівся з великокаліберних кулеметів. По позиціях в Кримському окупанти застосували танки.