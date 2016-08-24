Бойовики обстріляли Авдіївку із важкої артилерії: припинено залізничний рух (фото)

Як повідомляє прес-центр АТО, значних руйнувань зазнала залізнична станція цього населеного пункту. Залізничний рух припинено через пошкодження електропідстанції, перебито залізничні колії, постраждала залізнична контактна мережа.

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Водночас, за даними поліції, снаряд потрапив у кімнату, де розташовано пульт електричного керування залізничними коліями.

"Снаряд влетів у кімнату, звідки здійснювалося керування рухомим складом. В результаті пошкодження обладнання керування на залізниці було порушено, поїзди зупинилися", - йдеться у повідомленні Покровського відділу Донецької області.

Диспетчер, який перебував у цей час на робочому місці, дивом не постраждав.

Наразі рух залізничного транспорту здійснюється тільки до Очеретиного, до станції Авдіївка поїзди не йдуть.

На місці обстрілу працює слідчо-оперативна група Авдіївського відділення поліції. Працівники залізниці працюють над усуненням несправності.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України.