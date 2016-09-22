На окупований Донбас прибув черговий "гумконвой" з РФ: машин більше заявленого

"Автомобілі гуманітарної колони МНС Росії прибутку в пункти призначення у Донецькій і Луганській областях", - повідомили в прес-службі МНС РФ.

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У відомстві підкреслюють, що весь вантаж нібито буде розподілений серед "населення Донбасу".

"При розвантаженні присутні представники "органів місцевого самоврядування", які в подальшому розподілять гуманітарну допомогу по соціально значимим об'єктах Донецької та Луганської областей", - стверджують в МНС РФ.

У свою чергу речник Держприкордонслужби України Олег Слободян у своєму Facebook прокоментував відправку 56-го "гумконвою" так: "оскільки РФ в черговий раз грубо порушила норми міжнародного і національного права, які регламентують порядок направлення гуманітарних вантажів, і представники МКЧХ також не брали в цьому участі, українська міжвідомча група здійснювала лише візуальне спостереження без виконання контрольних функцій".

"В ході візуального спостереження було встановлено, що більшість автомобілів заповнені, нібито, продуктами харчування та медикаментами. В той же час особливістю 56-го "гумконвою" можна вважати невідповідність зазначеного в ноті МЗС РФ характеру вантажу, оскільки, крім заявлених товарів, в'їхали вантажівки з книгами (1 а/м), меблями (1 а/м) і сантехнікою (1 а/м), а також кількості транспортних засобів (заявлено – 60, в'їхало – 69)", - додав представник Держприкордонслужби.

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня в МНС РФ повідомили про відправлення на окупований Донбас свого 55-го «гуманітарного конвою».

РФ з серпня 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбас так звані «гуманітарні конвої». Митну і прикордонну служби України не допускають до огляду цих вантажівок. Українська сторона заявляла про отримання доказів того, що в цих вантажівках серед ящиків з продуктами харчування була зброя, боєприпаси та протитанкові гранати.

У МЗС України неодноразово вимагали від РФ припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої «гуманітарної допомоги».