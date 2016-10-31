В ІС розповіли, як Захарченко використовує ліквідацію "Мотороли" для усунення небажаних елементів "ДНР"

Останніх підозрюють у причетності до ліквідації ватажка бандформування "Спарта" "Мотороли", пише на своїй сторінці у Facebook координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

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"Серед "працівників МВС ДНР" поширюється інформація, що затримання проводяться за прямою вказівкою ватажка "ДНР" Захарченка, який використовує ліквідацію "Мотороли" для усунення з лав "МВС" неугодних елементів за прикладом Плотницького в "ЛНР", - йдеться у повідомленні Тимчука.

Також наголошується, що Плотницький під приводом "боротьби з наслідками спроби держперевороту" проводить масові чистки в "держструктурах ЛНР".

Нагадаємо, одного з ватажків бойовиків "ДНР" Арсена Павлова, відомого як "Моторола", ліквідували ввечері 16 жовтня.

Раніше ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що замахом на Арсенія Павлова ("Моторолу") Київ "оголосив війну "ДНР". Незабаром у "ДНР" заявили, що їм відомо, хто замовив вбивство терориста "Мотороли".