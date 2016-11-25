Українські військові знищили бліндаж бойовиків у Донецьку (відео)

Відеозапис на своїй сторінці у Facebook опублікували волонтери групи "Повернись живим".

"Коментарів до відео не буде. Його треба подивитися і зрозуміти, що наші військові працюють", - розповіли волонтери.

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