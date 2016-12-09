Місія ОБСЄ за останні дні зафіксувала понад 650 вибухів у Донецькій області

Про це йдеться у звіті місії станом на 19.30 8 грудня, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

"Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню у Донецькій області, в тому числі 659 вибухів відносно 226 у попередній звітний період", - йдеться у звіті.

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За словами спостерігачів місії, під час перебування у підконтрольному бойовикам Донецьку вони 7-8 грудня чули 340 вибухів із невстановленого типу озброєння. Також 237 з цих вибухів були зафіксовані на відстані 5-8 км на північний захід та 103 на відстані 5-8 км на північний схід від місця розміщення патрулів місії.

У Луганській області СММ зафіксувала меншу кількість порушень режиму припинення вогню у порівнянні з попереднім звітним днем. Зокрема, перебуваючи на блокпосту неподалік Красного Лимана (30 км на північний захід від Луганська), спостерігачі чули один невизначений вибух на відстані 2 км на північ, а також три черги вогню з крупнокаліберного кулемету на відстані близько 500 м на північ.