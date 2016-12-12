Штаб АТО: за минулу добу на Донбасі бойовики 51 раз обстріляли українські позиції

Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО за 11 грудня.

Із 122-міліметрової артилерії та мінометів було обстріляно Талаківку, Мар’їнку, Красногорівку, Новоселівку Другу, Чермалик, Лебединське та Водяне. По Красногорівці вогонь вів і снайпер. По Широкиному понад 10 разів бойовики стріляли з мінометів різних калібрів, озброєння БМП та танку.

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На Луганському напрямку з мінометів різних калібрів окупанти намагалися поцілити по Балці Кошарній, Попасній, та Кримському.

На Донецькому напрямку по Троїцькому, Опитному та Авдіївці окупанти вели вогонь зі 120 міліметрових мінометів, а по Луганському - з гранатометів, БМП та великокаліберних кулеметів.

Як повідомляв УНІАН, за добу 10 грудня окупанти 70 раз обстріляли сили АТО, найбільше обстрілів було здійснено на Маріупольському напрямку.