Спостерігачі ОБСЄ помітили озброєних росіян у військовій формі під Маріуполем

На окупованій терористами "ДНР" території спостерігачі ОБСЄ помітили озброєних росіян у формі військового типу. Про це йдеться у звіті моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі за 9 грудня.

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"У підконтрольному "ДНР" с.Саханка (24 км на північний схід від Маріуполя) до патруля Місії на цивільному автомобілі з номерними знаками Російської Федерації під'їхали четверо озброєних чоловіків з автоматами (АК-47) і почали розмовляти зі спостерігачами. Вони були одягнені в форму військового типу. Двоє з них відрекомендувалися як громадяни Російської Федерації", - йдеться у звіті.

Крім того, спостерігачі розповіли, що українські військові надали їм доступ до місць відведення важкого озброєння тільки після того, як дізналися, що у складі патруля нема росіян.

"На місці розміщення відведеного важкого озброєння військовослужбовці ЗСУ надали доступ спостерігачам після того, як дізналися, що серед спостерігачів патруля немає громадян Російської Федерації. Окрім того, вони надали лише піший доступ до місця розміщення. Об’єкт знаходився за 500 м від місця, де патруль місії був змушений припаркувати свої автомобілі", - повідомили в ОБСЄ.