Бійці показали, як виглядає один день із життя українського війська (відео)
10:58, 13 грудня 2016Війна
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Закарпатський Легіон 128-ої окремої гірсько-піхотної бригади показав, як виглядає один день військових.
Відповідний відеозапис він опублікував на своєму каналі в YouTube.
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"Це відео про звичайний день у війську. В українському війську. Яке третій рік стримує агресію російсько-окупаційних військ. Яке тонкою смугою міцно вгризлось в лінію між майбутнім і порожнечею. Відео про будні і вихідні. Про службу і мрії. Про звитягу і кохання", - йдеться в описі до відео.
Як повідомляв УНІАН, раніше українська БМП на Луганщині розстріляла ворожий вогневий пункт з 30-міліметрової гармати.
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