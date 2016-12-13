Бійці показали, як виглядає один день із життя українського війська (відео)

Відповідний відеозапис він опублікував на своєму каналі в YouTube.

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"Це відео про звичайний день у війську. В українському війську. Яке третій рік стримує агресію російсько-окупаційних військ. Яке тонкою смугою міцно вгризлось в лінію між майбутнім і порожнечею. Відео про будні і вихідні. Про службу і мрії. Про звитягу і кохання", - йдеться в описі до відео.

Як повідомляв УНІАН, раніше українська БМП на Луганщині розстріляла ворожий вогневий пункт з 30-міліметрової гармати.