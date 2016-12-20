Під Світлодарськом бойовики намагалися прорвати оборону ЗСУ (відео)

Спроба вибити українські підрозділи з займаних позицій відбулася після мінометного обстрілу з боку бойовиків, повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

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"Після адекватної відповіді підрозділів Збройних сил України ворог був вимушений відступити. Втрат серед особового складу Збройних сил немає, втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня бойовики атакували українських військових на Світлодарській дузі. Всього було здійснено три вогневих нальоти тривалістю від трьох до шести годин кожен. Внаслідок бойових дій п'ятеро українських військовослужбовців загинули, шестеро дістали поранення, ще 10 - травми і контузії. За даними штабу АТО, це найважчі втрати ЗСУ за останні 5 місяців.