Бої на Світлодарській дузі: підрозділи бойовиків знову почали наступ

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив волонтер Семен Кабакаєв.

"Зараз ведеться сильний обстріл позицій ЗСУ. Наші тримаються і відступати не збираються. Офіційні джерела ОРДЛО, щоб прикрити свої дії повідомляють, що намагаються відбити атаку ЗСУ. Нібито наші підрозділи намагаються перейти в атаку на Дебальцеве. Протягом дня бій тривав, але не так інтенсивно. Зараз поновився з новою силою і спробу знайти вихід з боку супротивника", - зазначив він.

Читайте такожБої на Світлодарській дузі: ЗСУ зазнали найважчих втрат за останні 5 місяців

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня бойовики атакували українських військових на Світлодарській дузі. Всього було здійснено три вогневих нальоти тривалістю від трьох до шести годин кожен. Внаслідок бойових дій п'ятеро українських військовослужбовців загинули, шестеро дістали поранення, ще 10 - травми і контузії. За даними штабу АТО, це найважчі втрати ЗСУ за останні 5 місяців.