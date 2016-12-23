"Будуть атакувати": волонтер попередив про майбутню важку ніч в зоні АТО

"Сьогодні буде дуже важка ніч. Це реально дивна війна. На свята спробують укласти перемир'я. Тому до, рассєйци будуть атакувати як можуть. Вони підтягли свіжі сили. Їм дуже потрібний подарунок під ялинку. Наші вистоять, але чого це нам коштує. Всі ці дні перетворилися на пекло", - написав на своїй сторінці в Facebook волонтер Мирослав Гай.

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Як повідомляв УНІАН, вже кілька днів поспіль найгарячішою точкою зони АТО залишається напрямок Світлодарської дуги з епіцентром поблизу селища Луганське.

За даними штабу АТО, проросійські бойовики намагалися вибити Збройні сили України (ЗСУ) з займаних позицій в районі Світлодарської дуги.

У ході наступальних дій противника загинули 5 українських військових.

Нагадаємо, 23 грудня українські військові відбили дві атаки бойовиків на Світлодарській дузі, втрат серед особового складу ЗСУ немає.