В Авдіївці та Луганському загинули двоє українських військових - Лисенко
13:45, 23 грудня 2016Війна
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Упродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції двоє українських військових загинули, троє зазнали поранень.
Військовослужбовці загинули внаслідок обстрілів / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.
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«За минулу добу внаслідок активних бойових дій двоє українських військовослужбовців загинули, троє отримали поранення», - сказав він.
«Авдіївка - один загиблий, один поранений. Це внаслідок обстрілу. В Луганському - один загиблий і два поранені, також внаслідок обстрілу», - повідомив Лисенко.
Як повідомляв УНІАН, у Міноборони не підтвердили інформацію про трьох взятих у полон на Світлодарській дузі українських військових.
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