В Авдіївці та Луганському загинули двоє українських військових - Лисенко

13:45, 23 грудня 2016
Війна
1670 0

Упродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції двоє українських військових загинули, троє зазнали поранень.

Військовослужбовці загинули внаслідок обстрілів / Фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

Читайте також"Будуть атакувати": волонтер попередив про майбутню важку ніч в зоні АТО

«За минулу добу внаслідок активних бойових дій двоє українських військовослужбовців загинули, троє отримали поранення», - сказав він.

«Авдіївка - один загиблий, один поранений. Це внаслідок обстрілу. В Луганському - один загиблий і два поранені, також внаслідок обстрілу», - повідомив Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, у Міноборони не підтвердили інформацію про трьох взятих у полон на Світлодарській дузі українських військових.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Загострення боїв на Світлодарській дузі
Теги: #АТО#Донбас