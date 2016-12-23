У Міноборони не підтверджують інформацію про трьох полонених бійців ЗСУ на Світлодарській дузі

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

«18 грудня під час активної фази бойових дій на Світлодарській дузі один із наших військовослужбовців був поранений і потрапив в полон. Більше військовослужбовців, які б опинилися в полоні, у нас немає, принаймні, за інформацією, яку передають командири підрозділів, які тримають оборону на лінії зіткнення», - сказав Лисенко.

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За його словами, даних про те, чи живий український полонений, поки що немає. «Таких даних поки що немає, ми маємо встановити його долю», - наголосив Лисенко.

Він також повідомив, що з 18 по 23 грудня під час бойових дій на Світлодарській дузі загинуло 8 військовослужбовців.

Як повідомив ряд ЗМІ, за інформацією волонтерів, бойовики розсилають фото та відео трьох осіб, нібито взятих у полон на Світлодарській дузі та вбитих на окупованій території Донбасу.