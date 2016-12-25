На Луганщині бойовики поновили обстріли з "Градів" та САУ

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської обласної військово-цивільної адміністрації з посиланням на заступника голови облдержадміністрації Юрія Клименка, протягом минулої доби та після півночі ворог 10 разів вів обстріл у напрямку населених пунктів вздовж лінії розмежування.

За його даними, по позиціях сил АТО поблизу села Новозванівка Попаснянського району бойовики чотири рази застосовували 152-мм САУ, 120-мм міномети та гранатомети різних типів.

Читайте такожНа Донбасі внаслідок провокаційних обстрілів бойовиків один український військовий отримав поранення - штаб АТО

У напрямку села Болотяне Станично-Луганського району російсько-терористичні війська били з реактивних систем залпового вогню "Град". А у напрямку смт Станиця Луганська відкривався вогонь зі стрілецької зброї.

У той же час з 82-мм мінометів, гранатометів різних типів та великокаліберних кулеметів ворог чотири рази вів обстріл по укріпленнях військовослужбовців поблизу села Лопаскине Новоайдарського району.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби окупанти відверто продовжили порушувати Мінські домовленості, здійснивши 39 обстрілів позицій сил АТО.