Україна віддасть в односторонньому порядку 15 осіб, щоб розблокувати процес обміну полоненими - Грицак

Про це заявив голова СБУ Василь Грицак в ефірі "112 Україна".

"Повірте, ми ж не просто-так сказали, що готові віддати один до трьох. Ми готові все зробити, щоб забрати наших хлопців. Ще раз скажу - непроста цифра, - ми зараз віддамо в односторонньому порядку 15 тих людей, які отримали вже вироки в судах. Просто віддамо, щоб зрушити з місця цей процес", - сказав Грицак.

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Він нагадав, що зараз у полоні перебуває 109 громадян України і необхідно зробити все можливе для їх звільнення.

"Одна людина вирішує долю цих людей… Його звати Володимир Володимирович і живе він у Москві", - додав Грицак.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що вважає можливим обмін полоненими у форматі "всіх на всіх" у разі помилування Україною всіх засуджених бойовиків.

7 грудня представники України на засіданні гуманітарної підгрупи в Мінську запропонували передати контрольованим Росією бойовикам 228 осіб, про звільнення яких вони просили, щоб звільнити 42 українських заручників з полону терористів "ДНР" і шістьох заручників з полону "ЛНР".

15 грудня представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко заявила, що Київ готовий передати бойовикам 15 осіб з 228, яких вимагають звільнити терористи, щоб розблокувати процес звільнення заручників.

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Також Геращенко сказала, що Україна готова передати бойовикам 228 осіб в обмін на 58 українських заручників. Вона наголосила, що на сьогодні є точне підтвердження, що 58 громадян України утримуються на окупованій території, з них 52 в Донецьку і 6 в Луганську, і нагадала, що в повному списку СБУ є 109 осіб, яких Україна хоче звільнити.

Геращенко також повідомила, що бойовики говорять про звільнення понад 1000 осіб.

За її словами, близько 200 осіб з цього списку взагалі неможливо встановити. Крім того, в списку контрольованих Росією бойовиків понад 100 людей, які скоїли тяжкі злочини.