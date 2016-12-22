Українська сторона видасть ОРДЛО 15 помилуваних осіб і розраховує на "гуманізм" у відповідь

Про це йдеться в указі глави держави №561 від 20 грудня.

Глава держави розглянув клопотання про помилування осіб, засуджених судами України, пропозиції комісії у питаннях помилування та врахував ступінь тяжкості вчинених злочинів, строк фактичного відбуття покарання, особу засуджених, їх сімейний стан, поведінку до вчинення злочину і після засудження, відшкодування завданого збитку та усунення заподіяної шкоди, думку органів і установ виконання покарань, спостережних комісій щодо доцільності помилування та інші обставини, і таким чином відповідно до пункту 27 статті 106 Конституції України постановив помилувати 9 осіб.

Указ набирав чинності з дня його підписання.

Віце-спікер і представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи з вирішення конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook повідомила, що даний указ має посприяти звільненню українців із полону бойовиків.

«Я дуже вдячна президентові за цей акт милосердя, за його віддані зусилля зробити все можливе і неможливе для звільнення заручників», – написала Геращенко, коментуючи підписання Порошенком відповідного указу.

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За словами Геращенко, українська сторона звільнить до нового року 15 людей з тих, що іх розшукує ОРДЛО, як жест гуманізму. Більшість з них помилувані президентом, серед них 6 жінок, є літні і хворі особи.

«Ми очікуємо , що й інша сторона проявить гуманізм напередодні свят і процес звільнення заручників буде розблоковано», – зазначила вона.

«Саме цій темі було повністю присвячено у Мінську роботу гуманітарної групи. Кілька годин важкої розмови. З обережним оптимізмом констатую, що маємо обіцянку, що підлітки, затримані за "диверсійну діяльність", новорічні свята зустрінуть в родинному колі. Нам це пообіцяли, і ми будемо щасливі, що діти будуть із сім'ями (які проживають в окупованому Донецьку)», – написала Геращенко.

За її словами, в деяких ЗМІ поширюється помилкова інформація, що помилуваних людей на когось обміняють. «Це помилкова трактовка подій. Українська сторона проявляє акт гуманізму. Ми сподіваємося, що так само гуманізм мають проявити всі інші. Ми шукаємо шляхи для пошуку компромісу і розблокування питання звільнення. Але поки що від іншої сторони ніяких конкретних сигналів немає», – додала вона.