Бойовики за добу 33 рази обстріляли українських військових

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

«Російсько-окупаційні війська продовжують відверто порушувати Мінські угоди. На Маріупольському напрямку вчора зі 122-міліметрової артилерії вони обстріляли Лебединське. З 82-міліметрових мінометів – Широкине, Талаківку та Водяне. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Старогнатівку, Широкине і Павлопіль. По Новотроїцькому вогонь вів снайпер», - йдеться в повідомленні.

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На Донецькому напрямку зі 120- та 82-міліметрових мінометів, озброєння БМП і гранатометів бойовики обстріляли Луганське, Артемове, Новгородське та Верхньоторецьке. Зайцеве було обстріляно зі стрілецької зброї.

На Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї окупанти вели вогонь по Станиці Луганській та Новозванівці, інформують у штабі.