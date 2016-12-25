Режим "тиші": бойовики 16 разів обстріляли сили АТО, найактивніше - на Донецькому напрямку

Станом на 18.00 неділі, 25 грудня, бойовики 16 разів обстріляли позиції сил АТО. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

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«З 82 міліметрових мінометів окупанти обстрілювали Широкине та Водяне. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Старогнатівку, Широкине і Павлопіль», - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що на Донецькому напрямку з 82 міліметрових мінометів, озброєння БМП і гранатометів бойовики обстріляли Луганське, Новгородське, Верхньоторецьке і Зайцеве.