Режим "тиші": бойовики 16 разів обстріляли сили АТО, найактивніше - на Донецькому напрямку
19:30, 25 грудня 2016Війна
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На Донецькому напрямку гатили переважно із 82-мм мінометів.
Бойовики гатили по Широкиному з мінометів / facebook.com/ato.news
Станом на 18.00 неділі, 25 грудня, бойовики 16 разів обстріляли позиції сил АТО. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.
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«З 82 міліметрових мінометів окупанти обстрілювали Широкине та Водяне. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Старогнатівку, Широкине і Павлопіль», - йдеться у повідомленні.
Зазначається також, що на Донецькому напрямку з 82 міліметрових мінометів, озброєння БМП і гранатометів бойовики обстріляли Луганське, Новгородське, Верхньоторецьке і Зайцеве.
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