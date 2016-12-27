Російські окупанти за добу 37 разів обстріляли позиції українських військових – штаб АТО

Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

"На Маріупольському напрямку по Широкиному тричі вогонь вели танки. Також зафіксовано обстріли зі 122-міліметрової артилерії та озброєння БМП. З мінометів різних калібрів окупанти вели вогонь по Талаківці та Широкиному. З гранатометів і великокаліберних кулеметів – по Широкиному, Мар’їнці, Павлополю та Водяному. З метою збереження життя особового складу українські військові змушені були один раз відкрити вогонь у відповідь в районі Широкиного", - йдеться в повідомленні.

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На Донецькому напрямку з мінометів бойовики вели вогонь по Луганському. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – по Авдіївці, Опитному, Південному, Зайцевому та Луганському.

На Луганському напрямку з гранатометів було обстріляно Станицю Луганську.