У Міноборони повідомили про відсутність втрат серед українських військових за минулу добу
13:21, 28 грудня 2016Війна
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Доба в зоні АТО минула без втрат.
Речник МОУ констатував відсутність втрат серед українських бійців / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.
"За добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув та не був поранений", - сказав Лисенко.
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Як повідомляв УНІАН, напередодні бойовики продовжували обстріли і за добу 44 рази нанесли удари по позиціях українських військових на Донбасі.
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