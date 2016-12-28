У Міноборони повідомили про відсутність втрат серед українських військових за минулу добу

13:21, 28 грудня 2016
Війна
831 0

Доба в зоні АТО минула без втрат.

Речник МОУ констатував відсутність втрат серед українських бійців / УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

"За добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув та не був поранений", - сказав Лисенко.

Читайте такожУ СБУ оцінили переваги й недоліки введення воєнного стану на Донбасі

Як повідомляв УНІАН, напередодні бойовики продовжували обстріли і за добу 44 рази нанесли удари по позиціях українських військових на Донбасі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #АТО#Донбас#Лисенко