У Міноборони повідомили про відсутність втрат серед українських військових за минулу добу

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

"За добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув та не був поранений", - сказав Лисенко.

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Як повідомляв УНІАН, напередодні бойовики продовжували обстріли і за добу 44 рази нанесли удари по позиціях українських військових на Донбасі.