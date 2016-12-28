Бойовики продовжують обстріли і за добу 44 рази нанесли удари по позиціях українських військових на Донбасі

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що окупанти продовжують обстріли українських позицій на всіх напрямках. Зокрема, на Маріупольському напрямку зі 122-міліметрової артилерії обстріляно Широкине. Зі 120- та 82-міліметрових мінометів – Водяне та Широкине. З гранатометів та стрілецької зброї – Талаківка, Водяне, Мар’їнка, Павлопіль та Широкине. По Широкиному також вогонь вів снайпер.

Читайте такожБлокада Донбасу: організатори назвали ймовірні строки акції та пообіцяли узгодити свої дії з державою

«На Донецькому напрямку під вогонь 120- та 82-міліметрових мінометів потрапили Новгородське, Луганське та Авдіївка. З гранатометів та великокаліберних кулеметів бойовики вели вогонь по Травневому, Луганському, Зайцевому, Невельському та Миронівському. Південне обстріляли із зенітних установок», - йдеться в повідомленні.

На Луганському напрямку із озброєння БТР, гранатометів та великокаліберних кулеметів окупанти вели вогонь по Новоолександрівці та Новозванівці.