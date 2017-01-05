Спостерігачі ОБСЄ за день зафіксували близько 70 вибухів на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) у вівторок, 3 січня, задокументувала близько 70 вибухів в Донецькій області.

Про це йдеться у звіті місії станом на 19:30 3 січня.

"У Донецькій області, якщо порівнювати з періодом з вечора 1 за вечір 2 січня, Спеціальна моніторингова місія констатувала збільшення кількості випадків порушення режиму припинення вогню, зафіксувавши, серед іншого, 70 вибухів. Переважна більшість цих порушень було зареєстровано в районах Світлодарська та Горлівки, а також в районі трикутника Авдіївка–Ясинувата–Донецький аеропорт", - поінформували в місії.

"Перебуваючи увечері 2 січня в підконтрольному уряду (України) в місті Світлодарськ (57 кілометрів на північний схід від Донецька), спостерігачі чули чотири вибухи, які вони оцінили як постріли з 73-мм гармати бойової машини піхоти (БМП-1), а також шість пострілів з 30-мм гармати БМП-2, 15 черг з автоматичного гранатомета і дві черги і шість пострілів зі стрілецької зброї. Всі ці випадки вогневої активності були зареєстровані спостерігачами в 3-5 км до південно-сходу", - йдеться у звіті.

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Також спостерігачі повідомляють, що в той же вечір, перебуваючи в підконтрольній бойовикам "ДНР" Горлівці (39 кілометрів на північ від Донецька), команда СММ протягом двох годин чула 45 черг із великокаліберного кулемета і 54 черзі зі стрілецької зброї, а 3 січня, перебуваючи в тому ж місці, спостерігачі чули 17 вибухів, які вони оцінили як постріли з систем озброєння невстановленого типу.

"У Луганській області СММ зафіксувала збільшення кількості випадків порушення режиму припинення вогню, якщо порівнювати з періодом з вечора 1 січня на вечір 2 січня. Так, в підконтрольному "ЛНР" смт Калинове (60 кілометрів на захід від Луганська) спостерігачі чули два вибухи невизначеного походження більш ніж в 5 кілометрах до північно-заходу", - сказано в звіті.