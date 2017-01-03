Міністр оборони пояснив значення зайнятих українськими військовими висот на Світлодарській дузі

Про це міністр оборони України Степан Полторак повідомив в інтерв’ю «5-му каналу».

"Дуже важка ситуація протягом цього року – це Світлодарська дуга. Тут я хотів би сказати, що військові ЗСУ професійно виконали завдання, які були поставлені перед ними", - заявив він.

"На жаль, те угруповання військ, яке знаходиться в Донецьку та Луганську, – воно не стоїть на місці, це «живий організм», він рухається, особливо використовуючи так звану «сіру зону» і пробуючи робити таким чином, щоб висоти, дуже важливі об’єкти зайняти", - додав Полторак.

Міністр зауважив, що Збройні сили України спроможні реагувати на дії противника.

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"Світлодарська дуга – це один із прикладів, коли ми були вимушені реагувати на рух терористичних угруповань вперед на заняття ними важливих висот, і ті штурмові дії, які почалися з боку терористичних угруповань, отримали гідну відповідь, і вже практично на плечах наступаючих угруповань ми зайняли якраз ті висоти і важливі позиції – опорні пункти, які дають нам можливість значно зменшити кількість обстрілів на тому напрямку, і зменшити ризики обходу наших підрозділів, і захоплення об’єктів у "сірій зоні", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня бойовики атакували українських військових на Світлодарській дузі. Всього було здійснено три вогневих нальоти тривалістю від трьох до шести годин кожен. П'ять українських військовослужбовців загинули, шестеро дістали поранення, ще 10 - травми і контузії. Один поранений потрапив у полон. За даними штабу АТО, це найважчі втрати ЗСУ за останні 5 місяців.

Після того бойовики неодноразово атакували позиції ЗСУ в районі Світлодарської дуги.

23 грудня українські бійці звільнили від терористів село Новолуганське, розташоване в районі Світлодарської дуги, а також зайняли нові позиції.