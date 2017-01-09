На Донбасі зникли троє українських військових - штаб АТО
00:24, 09 січня 2017Війна
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На Донбасі біля лінії розмежування зникли троє українських військових.
На Донбасі зникли троє українських військових / Фото УНІАН
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
"8 січня 2017 року троє військовослужбовців однієї з військових частин, що виконує завдання поблизу лінії розмежування не повернулись до місця розташування підрозділу", - йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що зв'язок з ними наразі відсутній. Обставини події з’ясовуються.
Раніше повідомлялося, що наприкінці грудня в районі КПВВ "Золоте" на Донбасі зникли двоє українських військових.
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