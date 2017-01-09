Російський військовий на Донбасі розстріляв підлеглого за відмову виконати наказ – розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook.

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Зокрема, як зазначається в повідомленні, у лавах російських окупаційних військ на сході України продовжуються протиріччя та з’ясування стосунків із застосуванням зброї між кадровими військовослужбовцями ЗС РФ та найманцями з числа місцевого населення.

«8 січня командир відділення 3 стрілецького батальйону 11 окремого мотострілецького полку (Макіївка) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ Рибаков Валерій Вікторович розстріляв з крупнокаліберного кулемету підлеглого за відмову виконати наказ, пов'язаний з підготовкою підрозділу до диверсійно-розвідувальних дій на лінії розмежування. Командування полку приховує даний випадок та намагається представити його як наслідок необережного поводження зі зброєю», - повідомляє розвідка.