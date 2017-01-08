Російські військові обстріляли окупований Харцизьк, серед цивільних є жертви - розвідка

Російські військовослужбовці обстріляли тимчасово окуповане місто Харцизьк Донецької області, серед цивільного населення є жертви.

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Як повідомляє у Facebook Головне управління розвідки Міністерства оборони України, продовжуються безчинства та протиправні дії військовослужбовців російських окупаційних військ стосовно цивільного населення на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України.

7 січня військовослужбовці окремого зенітно-ракетного дивізіону (Донецьк) 1 армійського корпусу збройних сил РФ здійснили обстріл цивільних будинків у місті Харцизьк. Командування 1 АК вживає заходів щодо приховування факту обстрілу та кількості жертв серед місцевого населення, повідомили у ГУР.