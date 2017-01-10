У ОБСЄ констатували значне збільшення кількості вибухів на Донбасі

Про це йдеться у звіті місії станом на 19:30 9 січня.

"Більшість порушень режиму припинення вогню було задокументовано одночасно у Донецькій та Луганській областях між вечорами 8 та 9 січня, ніж під час попередніх 24 годин", - йдеться у звіті.

Зокрема, у Донецькій області спостерігачі СММ зафіксували понад 500 вибухів відносно 169 вибухів, які були задокументовані між вечорами 7 та 8 січня. Ці порушення режиму тиші в основному сталися в районах Світлодарська, Дебальцевого та в районі трикутника Авдіївки-Ясинуватої-Донецького летовища.

У Луганській області зафіксовано 48 вибухів у порівнянні з 33, які сталися 7-8 січня.

Також сказано, що в ніч з 8 на 9 січня, під час перебування у контрольованому урядом України Світлодарську (57 км на північний схід від Маріуполя), спостерігачі чули 30 вибухів, які, за їхньою оцінкою, були спричинені застосуванням 122-мм артилерійських снарядів. Ще 20 вибухів, вважають у місії, були спричинені застосуванням 120-мм мінометів (18 з яких були результатом ударів по території у тій місцевості, а ще 2 були вихідним вогнем у протилежну сторону).

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До того ж, ще 57 вибухів, за оцінкою СММ, спричинені від застосування 82-мм мінометних снарядів (29 з яких були результатом ударів по території у районі Світлодарська).

Крім того, спостерігачі чули 16 вихідних вибухів від 100-мм протитанкової гармати на відстані 3-4 км на північний схід та 10 вихідних вибухів від артилерійських снарядів на відстані 8-10 км на північний схід.

У звіті сказано, що пересування представників СММ було обмеженим на трьох ділянках розведення сил у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському. Спостерігачі продовжували спостерігати за відведенням озброєння та бачили його наявність у тих місцях, де розміщення озброєння заборонене. Місія зауважила великі черги цивільних людей, які хотіли перетнути міст у Станиці Луганській.