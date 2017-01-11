До харківського шпиталю доправили двох "важких" бійців

До Харківського військового шпиталю привезли бійців із зони АТО. Про це повідомили волонтери громадської організації "Сестра милосердя АТО/Харків", котрі опікуються хворими та пораненими бійцями у харківському Військово-клінічному медичному центрі Північного регіону.

У повідомленні зазначається, що бійці наразі знаходяться у важкому стані та перебувають у реанімації.

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«Поступило нових хлопців багато. Два дуже тяжких в реанімації», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, На базі збірного пункту Харківського облвійськкомату запрацював Центр допомоги учасникам бойових дій на Донбасі.

У завдання центру входить збір і обробка інформації щодо соцзахисту учасників бойових дій та їх сімей, координація взаємодії з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, установами та організаціями, які забезпечують вирішення проблемних питань демобілізованих бійців. Тут же будуть стежити за ходом вирішення проблемних питань.