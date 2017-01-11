Український генерал назвав причину постійних ворожих обстрілів Широкиного

Про це сказав український представник Спільного центру з контролю і координації припинення вогню генерал-майор Борис Кременецький, пише Українська правда.

"Є таке поняття, як "турбуючий вогонь". Нам весь час показують, що Маріуполь під загрозою – це такий соціально-політичний тиск, бо ми ж знаємо, у Маріуполі металургійні заводи, знаємо, кому вони належать, ми знаємо, що люди зав'язані на роботу на цих підприємствах", – зазначив генерал-майор.

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Активізацію бойових дій на Світлодарській дузі в грудні Кременецький пов'язує з наявністю на цій ділянці стратегічних об'єктів під контролем сил АТО.

"По-перше, там Світлодарська ТЕС, вона є стратегічним об'єктом. Подивіться, в Щасті електростанція, в Світлодарську – ТЕС. Вони під нашим контролем, але дають струм на окуповані території. Це стратегічні об'єкти", – пояснює Кременецький.

"І якщо подивитися з точки зору тактики, то виходить, ми стоїмо перед водосховищами. Не можна, щоб нас скинули у воду, бо потім дуже важко буде її форсувати", – додав він.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня бойовики атакували українських військових на Світлодарській дузі. Всього було здійснено три вогневих нальоти тривалістю від трьох до шести годин кожен. П'ять українських військовослужбовців загинули, шестеро отримали поранення, ще в 10 - травми і контузії. Один поранений потрапив у полон. За даними штабу АТО, це найважчі втрати ВСУ за останні 5 місяців.

Після того бойовики неодноразово атакували позиції ВСУ в районі Світлодарської дуги. 23 грудня українські бійці звільнили від терористів село Новолуганське, розташоване в районі Світлодарської дуги, а також зайняли нові позиції.