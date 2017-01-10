В зоні АТО загинув один військовий, двоє отримали поранення – штаб
Сьогодні бойовики 26 разів обстріляли позиції Збройних сил України на Донбасі, один військовий загинув, двоє зазнали поранень.
Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО в Facebook.
«Серед наших військових двоє поранених. Один військовий загинув», - йдеться у повідомленні.
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Загалом, за даними штабу АТО, сьогодні відбулося 26 обстрілів позицій українських військових.
Так, на Маріупольському напрямку з мінометів окупанти вели вогонь по Талаківці. Крім того, з гранатометів різних калібрів вони стріляли по Мар’їнці, Водяному, Талаківці та Широкиному, а із стрілецької зброї – по Павлополю та Новотроїцькому. Також по Новотроїцькому вогонь вів снайпер.
На Луганському напрямку терористи по Новозванівці вели вогонь з мінометів та протитанкових ракетних комплексів.
На Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів бойовики стріляли по Авдіївці, Крутій Балці, Опитному та Зайцевому. По Опитному вогонь вела і БМП противника, інформує штаб АТО.