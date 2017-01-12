Через обстріли в зоні АТО сьогодні дістали поранення троє українських бійців – штаб

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

«Загалом, станом на 18 годину відбулося 38 обстрілів. Троє наших військових поранено», - йдеться в повідомленні.

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Згідно з інформацією штабу, російсько-окупаційні війська продовжили обстріли українських позицій на всіх напрямках: на Маріупольському - обстріляли Павлопіль, Гнутове, Красногорівку, Мар’їнку та Широкине з гранатометів та стрілецької зброї. БМП вела вогонь по Талаківці, по Широкиному – снайпер.

Зазначається також, що на Луганському напрямку з 82-міліметрових мінометів окупанти вели вогонь по Золотому та Кримському, з гранатометів та стрілецької зброї – по Новозванівці та Новоолександрівці.

На Донецькому напрямку, використовуючи міномети різних калібрів, гранатомети та стрілецьку зброю, бойовики обстрілювали позиції сил АТО в районі Кам’янки, Луганського, Зайцевого, Авдіївки та Троїцького.