"Підірвались на одній розтяжці": з’явились подробиці загибелі трьох морпіхів під Маріуполем (фото)

За словами керівника гуманітарного проекту Збройних сил України «Евакуація – 200» Михайло Котелевський, тіла загиблих морпіхів упізнали співслужбовці.

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«Це бійці Охрімченко, Сонько і Трубін з 501-го окремого полку морської охорони… Так, вони опізнані, це саме ті три солдати, котрі зникли без вісти 8 січня. Вони підірвались усі на одній розтяжці», — цитує Котелевського Громадське.

Як зазначається, зараз їхні тіла з Дніпра направляють до місць поховання — в Сумську, Кіровоградську та Миколаївську області.

Подробиці про загиблих морпіхів розповіла у Facebook й волонтер Тетяна Барвінська.

Так, загиблими виявились командир відділення молодший сержант Сергій Сонько (23 роки), молодший сержант Микола Охріменко (53 роки), старший матрос Сергій Трубін (29 років). Всі служили в 1-й роті 501-го батальйону 36-ї бригади морської піхоти.

"За інформацією блогера Олександра Чернова, отриманою від власних джерел в Донецьку, характер отриманих поранень свідчить про те, що морпіхи загинули в бою. За версією бойовиків, морпіхи підірвалися на мінному полі поблизу с. Октябрь", - пише вона.

Так, молодший сержант Сонько родом з Херсона, народився 16 грудня 1993 р. В Херсоні закінчив Станіслаіську середню школу. Навчався на юридичному факультеті в Чорноморському університеті ім.Петра Могили в Миколаєві (на заочному відділенні). Рік тому він прийняв рішення захищати Батьківщину і пішов до війська. Був командиром третього відділення 36-ї бригади морської піхоти. В Херсоні у Сергія залишилася мати, а в Миколаєві на нього чекала кохана дівчина.

Молодший сержант Охріменко (позивний Дєд) родом з Сумщини, з с. Яструбине. Народився в 1963 р., у 1980 р. закінчив Яструбинську середню школу. Якийсь час працював в Якутії на комбінаті "Куларзолото". До 2014 року жив у Донецьку разом із дружиною, від цього шлюбу в нього залишилася дочка. Коли почалася війна повернувся на Сумщину в рідне село, де мешкав разом з матір'ю. Дружина зосталася на Донеччині. В 2015 р. Микола пішов добровольцем на фронт, воював в одному з добровольчих батальйонів, а в 2016 перейшов на військову службу за контрактом. Пройшов Дебальцеве, був двічі поранений.

Старший матрос Трубін родом з Кіровоградщини, народився 20 березня 1987 року. Мешканець селища Знам’янка (Знам’янка Друга), в якому він проживав з 1990 р. По закінченню місцевої середньої школи №7 продовжив навчання в Знам'янському професійному ліцеї №3, де набув спеціальностей муляра і зварювальника. Сергій був санітаром морської піхоти, служив у 36-й бригаді на посаді старшого стрільця.

За даними волонтера, громадянська панахида за загиблим відбудеться в неділю 15 січня біля Будинку культури смт. Знам’янка Друга. Початок о 12.00 год. 15 січня у Знам’янці оголошено Днем жалоби.

Як повідомляв УНІАН, 8 січня на Донбасі зникли троє військовослужбовців, які виконували завдання поблизу лінії розмежування.

12 січня ЗМІ повідомили, що троє військових, які зникли 8 січня біля лінії розмежування в Донецькій області, загинули, їхні тіла у бойовиків.

13 січня бойовики повернули тіла бійців Україні.